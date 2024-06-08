Хаматова и Херманис успешно покоряют европейские сцены
Спектакль Нового Рижского театра „Страна глухонемых“ с Чулпан Хаматовой и Кристине Крузе прошел с аншлагом в почти тысячном зале на международном театральном фестивале „Контакт“ в польской Торуни. Режиссер постановки Алвис Херманис лично принимал овации и общался со зрителями. При этом форма трудовых отношений Чулпан Хаматовой с театром в новом сезоне существенно поменяется.
Постановка „Страна глухонемых“ по мотивам фильма, в котором четверть века назад 23-летняя Чулпан сыграла главную роль и проснулась знаменитой, появилась в репертуаре НРТ осенью прошлого года. ПО словам Херманиса, это была попытка достучаться до неслышащих и безмолвных. Правда, сам режиссер утверждал, что адресует призыв к жителям Латвии. (Подробнее о спектакле - здесь.)
Недавно спектакль с участием Чулпаны Хаматовой, Кристине Крузе, Гундарса Аболиньша и Томса Харьо собрал аншлаг – зал на 882 зрителя — культурного центра Jordanki в польском Торуне, где проходил один из самых значимых в Европе театральных фестивалей „Контакт“.
В этом событии НРТ принимает участие в восьмой раз — здесь же показывались такие хиты НРТ как „Соня“, „Латышские рассказы“, „Марта с Голубой горы“ и „Черное молоко“. Актер Гундарс Аболиньш получал там главный приз за лучшую роль, а Херманис — за лучшую режиссуру.
В августе „Страна глухонемых“ поучаствует в еще одном международном фестивале „Черное и белое“ в Иматре (Финляндия).
На 18-19 сентября намечена рижская премьера независимого спектакля Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях. Оба актера играли когда-то в картине Тодоровского „Страна глухих“.