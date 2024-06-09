В Индонезии сетчатый питон съел женщину. Это редкий случай, но такое уже бывало

50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома в деревне Калемпанг. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода.

Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей, которые вместе с ним принялись за поиски, пишет BBC.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе.

Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

Муж Фариды, Нони, сказал, что очень сожалеет, что позволил жене уйти одной. „Если бы я был с нею в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться, — сказал он. — Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью“.

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка, помогали жители нескольких соседних поселений.

Это далеко не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука по имени Джара была убита и проглочена целиком питоном в провинции Джамби на острое Суматра.

Она отправилась на работу на каучуковую плантацию, но вечером домой так и не вернулась. На ее поиски, также как и на поиски Фариды, отправились жители нескольких деревень, которые днем позже нашли такого же гигантского питона со вздувшимся брюхом.

„Жертва была найдена в желудке змеи“, — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки. С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека, включая женщину, которая была убита питоном на этой неделе.

Питоны заглатывают пищу целиком. Их челюсти соединены очень гибкими связками, поэтому они могут обхватывать крупную добычу.