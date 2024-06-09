Подросток, подвергавшийся издевательствам, на один день был назначен мэром города

Хулио Ланатта, ученик средней школы Сигарроа в городе Ларедо, который сталкивался с издевательствами, удостоился необычной чести в пятницу, 31 мая: он на день был назначен мэром города. Об этом сообщает местный телеканал KGNS.

Хулио пережил тяжелый учебный год, с насмешками и даже драками, но мэр города доктор Виктор Тревино, поддерживая парня, занял твердую позицию против издевательств. Для Марии Ланатты, матери Хулио, это событие стало очень важным.

„Я очень взволнована и благодарна, потому что это учит моего сына тому, что люди действительно могут быть бережными. Просто нужно высказаться. Никогда не молчи. Никогда не позволяй этому заглохнуть“, — сказала Мария.

Мэр Тревино рассматривает свой поступок как возможность для общества признать последствия издевательств: „Такое существовало всегда. Когда мы росли, либо ты дерешься, либо не дерешься, но это не способ решения. Мы стали немного умнее и образованнее и пришли к тому, что есть дела поважнее“.

Мария призвала родителей выступить в защиту своих детей против издевательств. Хулио не только был назначен мэром этого дня, но также получил Почетную грамоту Конгресса от конгрессмена Генри Куэльяра и города Ларедо за его храбрость, проявленную в борьбе за себя.