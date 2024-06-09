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09.06.2024, 15:16

Банк Эстонии выпустил золотые и серебряные монеты в честь ганзейского города Тарту

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

С 12 июня в продажу в веб-магазине Omniva поступят серебряные и золотые cувенирные монеты Банка Эстонии, посвященные ганзейскому городу Тарту, пишет rusERR.

Речь идет о последних монетах в серии эстонских ганзейских городов. Ранее Банк Эстонии выпустил золотые и серебряные монеты, посвященные Таллинну, а также серебряные монеты в честь Вильянди и Пярну, сообщила пресс-служба центробанка.

На серебряной монете в честь Тарту изображено окно с видом на Тартускую ратушу. Дизайнером монеты является Светлин Балездров из Болгарии.

На золотой монете изображен портрет девушки с терракотовой скульптуры, украшающей южный фасад тартуской Яаниской церкви. Дизайнером этой монеты стал Хейно Прунсвельт.

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