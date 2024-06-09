Банк Эстонии выпустил золотые и серебряные монеты в честь ганзейского города Тарту

Речь идет о последних монетах в серии эстонских ганзейских городов. Ранее Банк Эстонии выпустил золотые и серебряные монеты, посвященные Таллинну, а также серебряные монеты в честь Вильянди и Пярну, сообщила пресс-служба центробанка.

На серебряной монете в честь Тарту изображено окно с видом на Тартускую ратушу. Дизайнером монеты является Светлин Балездров из Болгарии.

На золотой монете изображен портрет девушки с терракотовой скульптуры, украшающей южный фасад тартуской Яаниской церкви. Дизайнером этой монеты стал Хейно Прунсвельт.