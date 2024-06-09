ФОТО | „Больше не говорите, что политики не слушают людей“. Танель Кийк потряс подписчиков сменой стиля

„Я учел мнение более консервативных избирателей и сегодня сходил в парикмахерскую. Теперь вы все можете смело голосовать за меня. Больше не говорите, что политики не слушают людей“, - политик Танель Кийк разместил в Facebook снимок своей новой прически.

„Ну, мне нравилась естественная прическа/стрижка“, - прокомментировал один из подписчиков, на что Кийк ответил: „Не волнуйтесь, старая прическа скоро вернется“.

Кийк уже удивлял своих поклонников сменой стиля. „Куда делись красивые локоны?“ — ахнул один из них осенью 2022 года, когда Кийк поделился в социальных сетях тогдашней фотографией с новой прической. „Мальчик, где твои кудри?“ — спросил другой обеспокоенный наблюдатель.