ФОТО | „Больше не говорите, что политики не слушают людей“. Танель Кийк потряс подписчиков сменой стиля(29)
Политик Танель Кийк в день выборов продемонстрировал в социальных сетях свой новый облик - он состриг свои знаменитые кудри!
„Я учел мнение более консервативных избирателей и сегодня сходил в парикмахерскую. Теперь вы все можете смело голосовать за меня. Больше не говорите, что политики не слушают людей“, - политик Танель Кийк разместил в Facebook снимок своей новой прически.
„Ну, мне нравилась естественная прическа/стрижка“, - прокомментировал один из подписчиков, на что Кийк ответил: „Не волнуйтесь, старая прическа скоро вернется“.
Кийк уже удивлял своих поклонников сменой стиля. „Куда делись красивые локоны?“ — ахнул один из них осенью 2022 года, когда Кийк поделился в социальных сетях тогдашней фотографией с новой прической. „Мальчик, где твои кудри?“ — спросил другой обеспокоенный наблюдатель.