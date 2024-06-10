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10.06.2024, 11:00

ФОТО | Свершилось! После 17 лет отношений экс-участница Vanilla Ninja Катрин Сиска сказала заветное "да"

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ПОМОЛВЛЕНЫ! Кристьян Варик и Катрин Сиска состоят в отношениях много лет. И вот наконец пара решила пожениться. На фото: пара поднимается на лифте в ювелирный магазин Cartier в Лиссабоне, чтобы выбрать кольца.
ПОМОЛВЛЕНЫ! Кристьян Варик и Катрин Сиска состоят в отношениях много лет. И вот наконец пара решила пожениться. На фото: пара поднимается на лифте в ювелирный магазин Cartier в Лиссабоне, чтобы выбрать кольца.
ФОТО: Erakogu

Обручальные кольца бывшая участница популярной девичьей группы Vanilla Ninja, а ныне агент по недвижимости Катрин Сиска (40) выбирала вместе с Кристьяном Вариком (44) в роскошном магазине Cartier в Лиссабоне.

"Да, мы помолвлены!“ — подтверждает певица, добавляя, что ответила заветное "да“ на предложение руки и сердце. "Я примерила новое помолвочное кольцо в ювелирном магазине Cartier в Лиссабоне, там же мы выбрали обручальные кольца. Я пока наслаждаюсь периодом помолвки, хотя Кристьян хотел бы сразу пожениться. Я думаю, что каждый новый этап в жизни возносит отношения на новый уровень, поэтому торопиться не стоит, лучше в полной мере насладиться каждым этапом, регулярно работая как над собой, так и над отношениями“, - делится впечатлениями женщина.

Кристьян сделал предложение Катрин еще в декабре прошлого года, перед Рождеством, в португальском городе Алгарве, где они в последнее время живут и работают. „Мы наслаждались хорошей атмосферой в модном лаундже, там все и произошло“. Катрин открыто признается, что понятия не имела, что получит предложение руки и сердца, для нее это был чрезвычайно приятный сюрприз: "Звучала настолько громкая музыка, что я только видела его возбужденные глаза и блестящее кольцо, которое он протянул...“

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