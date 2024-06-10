ФОТО | Свершилось! После 17 лет отношений экс-участница Vanilla Ninja Катрин Сиска сказала заветное "да"

"Да, мы помолвлены!“ — подтверждает певица, добавляя, что ответила заветное "да“ на предложение руки и сердце. "Я примерила новое помолвочное кольцо в ювелирном магазине Cartier в Лиссабоне, там же мы выбрали обручальные кольца. Я пока наслаждаюсь периодом помолвки, хотя Кристьян хотел бы сразу пожениться. Я думаю, что каждый новый этап в жизни возносит отношения на новый уровень, поэтому торопиться не стоит, лучше в полной мере насладиться каждым этапом, регулярно работая как над собой, так и над отношениями“, - делится впечатлениями женщина.