ФОТО | Свершилось! После 17 лет отношений экс-участница Vanilla Ninja Катрин Сиска сказала заветное "да"(8)
Обручальные кольца бывшая участница популярной девичьей группы Vanilla Ninja, а ныне агент по недвижимости Катрин Сиска (40) выбирала вместе с Кристьяном Вариком (44) в роскошном магазине Cartier в Лиссабоне.
"Да, мы помолвлены!“ — подтверждает певица, добавляя, что ответила заветное "да“ на предложение руки и сердце. "Я примерила новое помолвочное кольцо в ювелирном магазине Cartier в Лиссабоне, там же мы выбрали обручальные кольца. Я пока наслаждаюсь периодом помолвки, хотя Кристьян хотел бы сразу пожениться. Я думаю, что каждый новый этап в жизни возносит отношения на новый уровень, поэтому торопиться не стоит, лучше в полной мере насладиться каждым этапом, регулярно работая как над собой, так и над отношениями“, - делится впечатлениями женщина.