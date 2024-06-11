Гнездо даркнета. В Германии продают бункер киберпреступников

Изначально в выставленном на продажу защитном сооружении располагалось Управление геоинформации немецкого бундесвера. По словам мэра города Трабен-Трарбах Патриса Лангера, который там когда-то сам работал, это подразделение предоставляло консультации военным по различным вопросам. Обработанные данные, включая информацию о погоде в различных местах дислокации бундесвера, затем отправлялись в различные уполномоченные организации, в том числе, за границу. Однако в 2012 году офис был закрыт, и вскоре приобретен за 450 тысяч евро неким частным лицом, как позже выяснилось, одним из членов банды киберпреступников.

Участок, расположенный в идиллической местности у реки Мозель, занимает 13 гектаров. На огороженной забором территории находятся два наземных здания и пятиуровневый бункерный комплекс общей площадью 5500 квадратных метров. Надземный и первый подземный этажи оборудованы под бюро. На втором подземном этаже некогда находился центр обработки данных и мастерская по настройке и ремонту серверов. Ниже располагались аварийные электрогенераторы, системы энергоснабжения, очистки воды и кондиционирования воздуха, а также насосная станция. На самом нижнем подземном этаже хранились запасы питьевой воды, провианта и дизельного топлива.

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Государственное налоговое управление в Кобленце, на продажу выставлен бывший подземный военный бункер, расположенный рядом с тихим немецким туристическим городком Трабен-Трарбах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Во времена холодной войны в нем располагалось одно из подразделений немецкого бундесвера. После прекращения работы и его продажи в 2013 году частному лицу, здесь был организован, как выяснилось через несколько лет, подпольный центр обслуживания нелегальных сайтов. В конце 2019 года преступная деятельность была разоблачена, а бункерный комплекс конфискован прокуратурой в рамках одного из крупнейшего в Германии процессов по делу о киберпреступности. С сентября прошлого года хозяином бункера является федеральная земля Рейнланд-Пфальц, которая и выставила его на продажу.

Криминальная группа, называвшая себя „Кибербункер“, несколько лет управляла отсюда сотнями серверов, через которые было совершено почти 250 тысяч преступлений, в том числе, и в даркнете: сделки с наркотиками, кража и перепродажа личных данных пользователей, запрещенные финансовые операции и манипуляции, компьютерные атаки и так далее. Преступная деятельность была раскрыта и остановлена осенью 2019 года. Через два года, в результате одного из самых громких в стране судебных процессов по делу о киберпреступности, семеро мужчин и одна женщина (четверо подданных Нидерландов, трое граждан ФРГ и один гражданин Болгарии) были осуждены за членство в этой криминальной организации и получили сроки от одного года условно до почти шести лет тюремного заключения. Бункер был конфискован прокуратурой, а затем передан федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Кто претендует на покупку бункера

За какую сумму продается „бункер зла“, как его иногда называют в немецкой прессе, не сообщается. Однако известно, что одно из зданий нуждается в серьезном капремонте, его невозможно использовать в нынешнем состоянии. В самом бункере необходимо обеспечить постоянное откачивание влаги, а кроме того, нужно полностью заменить электропроводку. Как говорит мэр Патрис Лангер, желательно, чтобы последующее использование комплекса соответствовало интересам города и общины Трабен-Трарбах, которая насчитывает около 6 тысяч человек. Местные власти и жители надеются, что новый владелец поможет создать рабочие места и тем самым поспособствовать развитию региональной экономики. Было бы идеально, если бы сюда снова въехало правительственное учреждение, как тогда, когда здесь работали более 345 человек. Например, в этом месте, где в течение многих лет кипела преступная деятельность, федеральные власти могли бы создать агентство по борьбе с киберпреступностью.

Также мэр считает, это было бы выгодно для региона и с финансовой точки зрения, в том числе, из-за подоходного налога. „С тех пор, как отсюда ушло ведомство, городская казна недосчитывается добрых полмиллиона евро в год“, - говорит Лангер. Однако до сих пор рассматривались лишь несколько предложений от заинтересованных в покупке об использовании бункера в качестве склада для вызревания сыра или хранения вина, а также о возможной его переделке под гостиницу. Теперь все решит цена - кто предложит большую сумму, тот сможет стать новым владельцем старого бункера и написать следующую страницу его истории.