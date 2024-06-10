Отношения окончательно испортились? Принца Гарри и Меган Маркл снова не пригласили на Trooping the Color

Trooping the Colour - ежегодное мероприятие, на котором торжественно отмечают день рождения короля или королевы, независимо от истинного дня рождения действующего монарха (Карл III родился 14 ноября). В этот же день в центре Лондона, на конногвардейском плацу Хорс-гардз, проходит красочный парад, в котором участвуют 1400 легендарных британских гвардейцев (в красных униформах и медвежьих шапках), 200 лошадей и 400 музыкантов.

В список приглашенных принц Гарри и его жена Меган Маркл не попадают уже второй год подряд. Однако в этом нет ничего нового для пары, которая также была исключена из множества других мероприятий для членов королевской семьи.

На Trooping the Colour пара присутствовала в 2018 и в 2019 годах.

В 2022 году Меган и принц Гарри отправились в Великобританию и присутствовали на особом Trooping the Colour, приуроченном к празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы, посвященного 70-летию не правления. Однако они не присоединились к королевской семье на балконе Букингемского дворца, как в предыдущие годы. Гарри и Меган наблюдали за торжествами, включая военное шествие и воздушную демонстрацию Королевских ВВС над Лондоном вместе с другими неработающими членами королевской семьи.