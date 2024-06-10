ФОТО | Депутат Европарламента Рихо Террас похвастался новорожденной внучкой

В субботу политик Хендрик Террас (30) поделился в социальных сетях радостной новостью о рождении ребенка. Он опубликовал несколько фотографий со своей женой Марией Террас (27) и новорожденной. „Моя супруга - самая настоящая powerwoman (сильная женщина - ред.), восхитительный воин и нежная мама-львица. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она ​​родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мий“, - написал он в Instagram. „Мое сердце полно любви и восхищения, потому что ты просто самая фантастическая женщина в мире, Мария“.