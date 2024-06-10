ФОТО | Депутат Европарламента Рихо Террас похвастался новорожденной внучкой
В минувшую субботу сын Хендрик Террас, баллотировавшийся на выборах в Европарламент от партии Eesti 200, вместе со своей женой Марией были на седьмом небе от счастья - у них родилась дочка.
В субботу политик Хендрик Террас (30) поделился в социальных сетях радостной новостью о рождении ребенка. Он опубликовал несколько фотографий со своей женой Марией Террас (27) и новорожденной. „Моя супруга - самая настоящая powerwoman (сильная женщина - ред.), восхитительный воин и нежная мама-львица. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мий“, - написал он в Instagram. „Мое сердце полно любви и восхищения, потому что ты просто самая фантастическая женщина в мире, Мария“.
Девочка появилась на свет в роддоме Пельгулинна (Ляэне-Таллиннская центральная больница).
Счастливый дедушка Рихо Террас (57 лет) также поделился фотографиями с новорожденной „Одна крошечка в нашей семье сделала меня дедушкой“, — порадовался Рихо в своем аккаунте в Facebook. „Поздравляем, дорогие дети, Мария и Хендрик! Добро пожаловать в семью, Аманда Мий“, — написал он.