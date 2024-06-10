10.06.2024, 12:00
Шерстяная свадьба: уроженцы Нарвы, чета Карпиных, отметили годовщину свадьбы
ФОТО: | Vida Press
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу и „Ростова“ Валерия Карпина, рассказала, что они отметили седьмую годовщину свадьбы.
— Семь лет у меня есть спина, плечо, рука, сердце и мозг, который иногда нужно попилить, — написала Дарья Карпина в Instagram, выложив фотографию из дубайского ресторана.
Уроженцы Нарвы Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года, в браке родились две дочери. Также у Дарьи есть дочь от первого брака.
Контракт Карпина со сборной России истекает в августе 2024 года, а с „Ростовом“ у тренера действует соглашение до 2026 года.