Шерстяная свадьба: уроженцы Нарвы, чета Карпиных, отметили годовщину свадьбы

— Семь лет у меня есть спина, плечо, рука, сердце и мозг, который иногда нужно попилить, — написала Дарья Карпина в Instagram, выложив фотографию из дубайского ресторана.

Уроженцы Нарвы Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года, в браке родились две дочери. Также у Дарьи есть дочь от первого брака.

Контракт Карпина со сборной России истекает в августе 2024 года, а с „Ростовом“ у тренера действует соглашение до 2026 года.