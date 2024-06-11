Известный политик подключился к заседанию городского совета с унитаза

Инцидент произошел в среду, 5 июня. 78-летний Майя должен был участвовать в обсуждении городским советом вопросов культурного наследия по видеосвязи. Когда все участники заседания подключились, пожилой мужчина наклонил камеру ноутбука и стало видно, что он находится в туалете.

В кадр попали спущенные брюки и голые лодыжки бывшего мэра. Пабло Мелло, который председательствовал на совещании, с трудом сдерживая смех, попытался зачитать повестку. „Советник Майя, я прошу вас, пожалуйста, выключите камеру“, — попросил он в итоге.

В этот момент пожилой мужчина осознал, что его видят другие члена совета и отключил камеру.

Сезар Майя трижды становился мэром Рио-де-Жанейро — в 1992, 2000 и 2004 годах. Всего он занимал этот пост 12 лет — дольше, чем все другие градоначальники.