Умерла Франсуаза Арди, один из символов французской поп-музыки

В 2004 году у артистки была диагностирована лимфома. Впоследствии заболевание переросло в рак гортани. В марте 2024 года Арди заявила, что уже никогда больше не сможет петь.

Франсуаза Арди начала музыкальную карьеру в 17 лет, пройдя прослушивание и заключив контракт со звукозаписывающей компанией Vogue. В 1962 году певица выпустила дебютный сингл „Tous les garçons et les filles“, который разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров. На следующий год она представляла Монако на конкурсе „Евровидение“ с песней „Lʼamour sʼen va“, где заняла пятое место.

Арди считается одной из ведущих исполнительниц музыкального стиля „йе-йе“ и эталоном моды 1960-х годов. Она была лицом модных домов Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, André Courrèges. За свою карьеру Арди выпустила три десятка альбомов. Последний альбом певицы „Personne dʼautre“ вышел в апреле 2018 года.