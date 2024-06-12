Единственному приюту для животных в Валга грозит закрытие: волость отказывается продлевать контракт(6)
Varjupaikade MTÜ сообщает, что вскоре приют для бездомных животных в Валга может ждать закрытие. По словам НКО, Валгаская волость не желает продолжать сотрудничество и планирует отправлять бездомных животных в Тарту.
„Мы глубоко обеспокоены решением волости Валга прекратить сотрудничество с валгаским приютом для бездомных животных. Такая жесткая экономия за счет животных и людей недопустима. На протяжении многих лет валгаская общественная организация Varjupaikade MTÜ вкладывала значительные средства в развитие приюта и смогла взять под контроль кошачьи колонии в Валга“, - отмечает НКО.
По их словам, волость не организовала государственную закупку, поэтому приют не может сделать свое предложение и продолжить деятельность в Валга.
Волость планирует отправлять бездомных животных в расположенный в Тарту приют, а это расстояние в 80 километров от Валга. НКО считает это неприемлемым, так как это затруднит посещение приюта местными жителями, повысит число усыпляемых животных, увеличит расходы и число бездомных животных на улицах Валга.
„Поэтому мы требуем от волости Валга сохранить местный приют и провести конструктивный диалог с местным населением, прежде чем принимать такие важные решения. Мы выступаем за сохранение доступности приюта для всех заинтересованных сторон и требуем, чтобы наши голоса были услышаны“, - отмечает приют.
В связи с этим Varjupaikade MTÜ просит поддержки и подписи инициированной ими петиции.