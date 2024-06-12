Единственному приюту для животных в Валга грозит закрытие: волость отказывается продлевать контракт

„Мы глубоко обеспокоены решением волости Валга прекратить сотрудничество с валгаским приютом для бездомных животных. Такая жесткая экономия за счет животных и людей недопустима. На протяжении многих лет валгаская общественная организация Varjupaikade MTÜ вкладывала значительные средства в развитие приюта и смогла взять под контроль кошачьи колонии в Валга“, - отмечает НКО.

По их словам, волость не организовала государственную закупку, поэтому приют не может сделать свое предложение и продолжить деятельность в Валга.

Волость планирует отправлять бездомных животных в расположенный в Тарту приют, а это расстояние в 80 километров от Валга. НКО считает это неприемлемым, так как это затруднит посещение приюта местными жителями, повысит число усыпляемых животных, увеличит расходы и число бездомных животных на улицах Валга.

„Поэтому мы требуем от волости Валга сохранить местный приют и провести конструктивный диалог с местным населением, прежде чем принимать такие важные решения. Мы выступаем за сохранение доступности приюта для всех заинтересованных сторон и требуем, чтобы наши голоса были услышаны“, - отмечает приют.

В связи с этим Varjupaikade MTÜ просит поддержки и подписи инициированной ими петиции.