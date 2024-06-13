ГАЛЕРЕЯ | Важные гости: британское посольство устроило торжественное мероприятие в честь короля Карла III(1)
Вчера в Пирита, в резиденции британского посольства, отметили День рождения короля Карла III. На торжество было приглашено множество важных гостей.
Если на протяжении многих лет в этот день отмечался день рождения королевы Елизаветы II, то в этом году торжество прошло уже во второй раз в честь короля Карла III. Традиция отмечать день рождения монарха дважды в год была заложена Эдуардом VII.
День, в который официально отмечается день рождения монарха Соединённого королевства обычно не совпадает с настоящим днём рождения. Официальный день рождения короля Карла III приходится на 14 ноября, и в этом году монарх отмечает свое 76-летие.
По традиции гостей вместо подарков попросили сделать пожертвование в Продовольственный банк. Женщинам также пришлось исходя из традиций соблюсти дресс-код и прийти на это мероприятие в шляпках.