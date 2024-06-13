„Мартин, если тебе нужно заполнить пустое место...“ Pakendikeskus высмеял уход ряда политиков из партии EKRE

Во вторник правление EKRE неожиданно решило исключить из партии четырех человек: Хенна Пыллуааса, Яака Валге, Силвера Куузика и Хелле Куллеркупп. Позже стало известно, что Яак Мадисон также решил покинуть партию.

Pakendikeskus решил прокомментировать ситуацию с присущими фирме остроумием и юмором и обратился к председателю парти Мартину Хельме: „Мартин, если тебе нужно заполнить пустое место...“

„Когда дело доходит до упаковки крупных вещей, то может так случиться, что останутся какие-то пустые места. К счастью, у нас большой выбор различных материалов-наполнителей. Например, мятая бумага-наполнитель. Помогает хотя бы как-то заполнить оставшееся пустым место“, - пишет фирма в соцсетях.

Среди подписчиков Pakendikeskus в Facebook новая рклама вызвала оживление, а кто-то упомянул, что надеется, что человек, придумывающий для фирмы такие остроумные рекламы, получает хорошую зарплату.