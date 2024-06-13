„Мартин, если тебе нужно заполнить пустое место...“ Pakendikeskus высмеял уход ряда политиков из партии EKRE
Во вторник вечером партия EKRE решила исключить из партии четырех человек. Центр упаковки Pakendikeskus, который любит превращать скандалы в юмористическую рекламу, не остался в стороне и подшутил над консерваторами.
Во вторник правление EKRE неожиданно решило исключить из партии четырех человек: Хенна Пыллуааса, Яака Валге, Силвера Куузика и Хелле Куллеркупп. Позже стало известно, что Яак Мадисон также решил покинуть партию.
Pakendikeskus решил прокомментировать ситуацию с присущими фирме остроумием и юмором и обратился к председателю парти Мартину Хельме: „Мартин, если тебе нужно заполнить пустое место...“
„Когда дело доходит до упаковки крупных вещей, то может так случиться, что останутся какие-то пустые места. К счастью, у нас большой выбор различных материалов-наполнителей. Например, мятая бумага-наполнитель. Помогает хотя бы как-то заполнить оставшееся пустым место“, - пишет фирма в соцсетях.
Среди подписчиков Pakendikeskus в Facebook новая рклама вызвала оживление, а кто-то упомянул, что надеется, что человек, придумывающий для фирмы такие остроумные рекламы, получает хорошую зарплату.