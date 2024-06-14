ГАЛЕРЕЯ | Анекдоты, песни, огромные цитаты наизусть, уникальные фото – Парфенов представил в Таллинне новый том „Намедни“
В Таллинне 13 июня Леонид Парфенов представил новый, 12-й по счету, том „Намедни. Наша эра. 2016−2020“. Он еще раз доказал, что каждое его выступление и книга - это оригинальный, свежий взгляд на историю и на то, что происходит сейчас.
„Я с особым чувством каждый раз бываю в Эстонии, в Таллинне. Поскольку я по происхождению из деревни бывшей новгородской губернии, понятие чухонь у нас было употребительным. Я всегда во всех чухонских местах какое-то родство чувствую“, - рассказал Леонид Парфенов в начале своего выступления. Судя по полному залу Центра русской культуры, некое родство с журналистом и документалистом чувствуют многие жители Эстонии. На выступление Парфенова приехали также его читатели, зрители из Нарвы, Раквере и других городов.
О самом зале Парфенов сказал: „Ощущается эхо советской армии“. Дальше он развил тему о том, что советское прошлое остается с нами в виде архитектуры той эпохи. Отсылки к советскому прошлому были у Парфенова в выступлении часто, кроме периода 2016-2020, он особенно много говорил о 60-х годах. Интересно, что описывая разные исторические периоды, Парфенов акцентировал внимание не только на правителе того времени и реформах, а больше даже на музыкантах и их текстах, отражающих эпоху. Много деталей - от мебели, популярной ткани, месте печати советского букваря - лучше объясняют, как жилось в то время. Парфенов даже исполнил сам фрагменты песен некоторых советских певцов.
Парфенов немного рассказал и о том, как появился когда-то проект „Намедни“. „Было придумано и само понятие - „наша эра“. Есть прошлое совсем дальнее, а есть то, которое мы ощущаем как свое, из которого сами вышли“, - говорил со сцены Парфенов.
„Было совершенно понятно, что советская историческая наука обанкротилась, вот эта партийная, классовая, которая каждый раз через политический строй объясняла прошлое, поэтому можно было предложить какой-то свой опыт, - продолжил он. - Я никогда официальную историю ни от кого вживую от людей не слышал, хотя любил расспрашивать стариков. Они не говорят про пятилетки, съезды партии. Нет, люди про другое говорят: какие карточки были, сколько по ним давали, как потом карточки отменили, но товаров не появилось, кого раскулачили, кого расстреляли, кого на финскую войну призвали. Вот из этого состояла жизнь“.
„То есть история все время мне представлялась мозаикой, таким лоскутным одеялом, и твое дело восстановить эту мозаику, вот эти события, людей и явления“, - добавил Парфенов.
Он смог привести по памяти, чем поразил зал, огромную цитату, открывающую повесть Толстого „Два гусара“. По его словам, она прекрасна объясняет подход к подаче истории: важны детали, те самые „пожарские котлеты“, „валдайские колокольчики“, а не только „съезд помещиков“ и „дворянские выборы“.
Немного Парфенов коснулся и темы российской пропаганды. „Она часто дословно повторяет советскую, и все эти тона чувствует всякий, кто ее застал, - сказал он. - Советский Союз продолжает распадаться. Хочется сказать этим доброхотам: „Не сядьте в лужу, господа, мы все помним, чем не раз заканчивались такие ситуации“.
„Ну, слава Богу, мы не живем в тоталитарных условиях, какие были раньше, и всяк волен в силу своих сил добиваться своей судьбы и прокладывать свою колею, а не идти по той, которую предлагает жизнь. Вот мое убеждение“, - рассуждал со сцены автор проекта „Намедни“.
В новом томе Леонид Парфенов представил события 2016-2020 годов. Есть в нем и о Навальном, и об акциях протеста в Минске, конечно, о музыкантах. Например, о Noize MC, Монеточке, Билли Айлиш, которую девочки-фанаты называли Беляшом и себя - беляшами. Одна из тенденций, которую также отметил Парфенов, это интерес к образованию. Если раньше оканчивали институт и на этом обычно все, то сейчас люди делают одну карьеру, потом переходят в другую сферу, делают новую карьеру, образование стало альтернативой досуга.
Как всегда в томе есть уникальные фотографии. Вообще, фото с необычным ракурсом, иллюстрирующие дух эпохи, - это фишка всех томов „Намедни“.
В конце выступления Парфенов ответил на вопросы зала. Интересно, что они в основном касались его жизни: как проводит досуг, играет ли в компьютерные игры и т.п. Острых вопросов задано не было. Про досуг Парфенов ответил: „Я не болельщик, и у меня нет досуга, который хочется убить“.
Как всегда, на одном дыхании, увлекательно и свежо. Зрители долго аплодировали Парфенову после двух часов погружения в неофициальную историю России.
Подписать книгу и получить автограф автора - выстроилась очередь почти на 40 минут. Книга стоила 80 евро.