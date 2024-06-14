ГАЛЕРЕЯ | Анекдоты, песни, огромные цитаты наизусть, уникальные фото – Парфенов представил в Таллинне новый том „Намедни“

„Я с особым чувством каждый раз бываю в Эстонии, в Таллинне. Поскольку я по происхождению из деревни бывшей новгородской губернии, понятие чухонь у нас было употребительным. Я всегда во всех чухонских местах какое-то родство чувствую“, - рассказал Леонид Парфенов в начале своего выступления. Судя по полному залу Центра русской культуры, некое родство с журналистом и документалистом чувствуют многие жители Эстонии. На выступление Парфенова приехали также его читатели, зрители из Нарвы, Раквере и других городов.

О самом зале Парфенов сказал: „Ощущается эхо советской армии“. Дальше он развил тему о том, что советское прошлое остается с нами в виде архитектуры той эпохи. Отсылки к советскому прошлому были у Парфенова в выступлении часто, кроме периода 2016-2020, он особенно много говорил о 60-х годах. Интересно, что описывая разные исторические периоды, Парфенов акцентировал внимание не только на правителе того времени и реформах, а больше даже на музыкантах и их текстах, отражающих эпоху. Много деталей - от мебели, популярной ткани, месте печати советского букваря - лучше объясняют, как жилось в то время. Парфенов даже исполнил сам фрагменты песен некоторых советских певцов.

Парфенов немного рассказал и о том, как появился когда-то проект „Намедни“. „Было придумано и само понятие - „наша эра“. Есть прошлое совсем дальнее, а есть то, которое мы ощущаем как свое, из которого сами вышли“, - говорил со сцены Парфенов.