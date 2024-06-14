На летних концертах в районе Кесклинн прозвучит лучшая эстонская музыка

„Серия концертов, начавшаяся в Тоомпарке, с каждым годом расширяется и переходит в другие места района Кесклинн, чтобы быть ближе к людям. Это не просто посиделки на скамейке в парке – здесь выступают уважаемые эстонские музыканты, не нуждающиеся в представлении. Концерты будут для жителей города бесплатными“, - говорит старейшина Кесклинн Сандер Андла.

Следующий концерт из этой серии пройдет 11 июля в 18:00 в парке Туви и порадует поклонников Яана Тятте. Перед хедлайнером выступит Lämmi Üü - дуэт двух хроматических кантеле, чья музыка вбирает в себя частицы эстонского фольклора и придает им новую жизнь через звук инструмента.

Серия концертов завершится 14 августа в 18:00 в парке Вайкне выступлением Инес с группой Lovely Beats на разогреве. Это интересное сочетание вокалиста и двух скрипачей. В свою очередь, музыка представляет собой смесь кантри, ирландского фолка и спиричуэлс, выдержанную в собственном деревенском и ритмичном ключе.

Управа района Кесклинн проводит летние концерты с 2010 года. Концерты бесплатные.