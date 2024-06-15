В столичном районе Пыхья-Таллинне на празднике к Иванову дню выступят The Swingers

„Приглашаю всех начать праздновать Иванов день на Штромке - прогуляться по ярмарке и послушать концерт. Если ветер позволит, то вечером зажжем большой костер“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Празднование Иванова дня в Пыхья-Таллинне состоится 22 июня в прибрежном парке на Штромке. Ярмарка будет открыта с 12 до 20 часов. В 17 часов начнется концерт, на котором выступят Nancy, Марью Ляник и The Swingers. Костер будет зажжен в примерно 20:30.