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15.06.2024, 13:14

В столичном районе Пыхья-Таллинне на празднике к Иванову дню выступят The Swingers

 
Kroonika Meelelahutusauhinnad 2024
Kroonika Meelelahutusauhinnad 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Пыхья-Таллинн отметит Иванов день 22 июня большой ярмаркой и концертом. Выступят Nancy, Марью Ляник и The Swingers.

„Приглашаю всех начать праздновать Иванов день на Штромке - прогуляться по ярмарке и послушать концерт. Если ветер позволит, то вечером зажжем большой костер“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Празднование Иванова дня в Пыхья-Таллинне состоится 22 июня в прибрежном парке на Штромке. Ярмарка будет открыта с 12 до 20 часов. В 17 часов начнется концерт, на котором выступят Nancy, Марью Ляник и The Swingers. Костер будет зажжен в примерно 20:30.

Информация о мероприятии на Facebook: https://shorturl.at/FwJW7

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