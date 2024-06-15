Лучшие из лучших: в Маарду чествовали лучших выпускников школ

Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил ребят с успешным окончанием школы и началом нового жизненного этапа: „Ваши учебные достижения — это лишь первый шаг на долгом и интересном пути. В стенах школы вы проявили целеустремленность, настойчивость и большие способности - качества, необходимые для достижения успеха в любой сфере жизни. Возможно, ваш будущий путь приведет вас далеко за пределы Маарду, но куда бы вы ни отправились, помните о своем родном городе. Ваши достижения – это наша гордость и вдохновение. Используйте свои знания, смелость и таланты, чтобы создать светлое будущее для себя и других. Оставайтесь такими же любознательными, открывайте свои сердца для новых возможностей и смело шагайте на встречу будущему. Я желаю вам успеха во всех начинаниях!“, - сказал мэр.