Лучшие из лучших: в Маарду чествовали лучших выпускников школ
На этой неделе в Маардуском центре досуга состоялся официальный прием лучших выпускников 9 и 12 классов, принять участие в котором были приглашены 17 лучших учеников из всех школ города. Горуправа Маарду премировала в этом году золотых медалистов суммой в 500 евро и обладателей серебряной медали 350 евро. В этом году два ученика удостоились золотых медалей, а три ученика получили серебряные медали.
Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил ребят с успешным окончанием школы и началом нового жизненного этапа: „Ваши учебные достижения — это лишь первый шаг на долгом и интересном пути. В стенах школы вы проявили целеустремленность, настойчивость и большие способности - качества, необходимые для достижения успеха в любой сфере жизни. Возможно, ваш будущий путь приведет вас далеко за пределы Маарду, но куда бы вы ни отправились, помните о своем родном городе. Ваши достижения – это наша гордость и вдохновение. Используйте свои знания, смелость и таланты, чтобы создать светлое будущее для себя и других. Оставайтесь такими же любознательными, открывайте свои сердца для новых возможностей и смело шагайте на встречу будущему. Я желаю вам успеха во всех начинаниях!“, - сказал мэр.
Маардускую гимназию с золотыми медалями в этом году закончили Артемий Колесник и Артём Дмитриев. Серебрянные медалисты гимназии - Диана Саскевич, Екатерина Комалдинова и Владимир Крехов. Среди выпускников 9-х классов с отличием окончили школу Мария Савинова, Екатерина Маркова, Марина Жигалова и Вероника Ерешина.
Лучшей выпускницой Каллавереской средней школы стала закончившая 9-й класс с отличием Екатерина Молодцова, а самой активной выпускницей школы стала Александра Гришакова. Маардускую основную школу закончили с отличием Вита Каштанова и Эльмира Нерсесян
В 2024 году общеобразовательные школы города Маарду закончил 231 ученик, из них 161 выпускник получил основное образование и 70 учеников завершили обучение в классах гимназической ступени.