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15.06.2024, 19:20

У него одеваются Мадонна и Рианна. Как латвийский дизайнер Федор Подгорный создал бренд с мировым именем

 
Delfi.lv
ФОТО: Фото: Kārlis Dambrāns/DELFI

Поп-королева Мадонна является одной из обладательниц пальто лондонского модного бренда Fyodor Golan. Не все знают, что этот бренд шьется в Латвии, а один из его создателей, модельер Федор Подгорный, родом из Вентспилса и сейчас вернулся на родину после долгих лет работы в Лондоне. А 14 июня в Риге открывается ретроспективная выставка Fyodor Golan „Гармония столкновения“ в помещении Музейного хранилища рядом с Дзегужкалнсом.

Выставка „Гармония столкновения“ будет работать в Риге до 1 сентября.

„Здесь одежда из разных коллекций будет „левитировать“ между слепками античных и ренессансных скульптур, фокусируясь на высокой моде, ручной работе, но также показывая спектр развития бренда“, — говорит художник. Выставка будет и в других помещениях хранилища, где можно будет увидеть эскизы Илмара Блумбергса или вещи, принадлежавшие Райнису и Аспазии.

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