15.06.2024, 19:20
У него одеваются Мадонна и Рианна. Как латвийский дизайнер Федор Подгорный создал бренд с мировым именем
ФОТО: Фото: Kārlis Dambrāns/DELFI
Поп-королева Мадонна является одной из обладательниц пальто лондонского модного бренда Fyodor Golan. Не все знают, что этот бренд шьется в Латвии, а один из его создателей, модельер Федор Подгорный, родом из Вентспилса и сейчас вернулся на родину после долгих лет работы в Лондоне. А 14 июня в Риге открывается ретроспективная выставка Fyodor Golan „Гармония столкновения“ в помещении Музейного хранилища рядом с Дзегужкалнсом.
Выставка „Гармония столкновения“ будет работать в Риге до 1 сентября.
Уже заказано?