Поп-королева Мадонна является одной из обладательниц пальто лондонского модного бренда Fyodor Golan. Не все знают, что этот бренд шьется в Латвии, а один из его создателей, модельер Федор Подгорный, родом из Вентспилса и сейчас вернулся на родину после долгих лет работы в Лондоне. А 14 июня в Риге открывается ретроспективная выставка Fyodor Golan „Гармония столкновения“ в помещении Музейного хранилища рядом с Дзегужкалнсом.