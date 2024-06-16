Поклонники Тейлор Свифт сотрясли Землю на ее концерте в Эдинбурге. В буквальном смысле

Строго говоря, колебания земной поверхности устроили фанаты певицы, но не без ее участия: она активно призывала их танцевать и топать.

В итоге станции мониторинга зафиксировали сейсмическую активность, которая ощущалась на расстоянии 6 км от места проведения концерта, пишет BBC.

Самый большой переполох поклонники певицы устроили во время исполнения трех песен: Cruel Summer, Ready For It? и Champagne Problems.

Первый из трех концертов в Эдинбурге в пятницу, собравший 73 тысячи зрителей, оказался самым энергичным: фанаты толкали Землю с максимальным моментом силы в 23,4 ньютон-метра — немного сильнее, чем в субботу и воскресенье, 22,8 Н·м и 23,3 Н·м соответственно.

Сейсмическая активность достигла пика во время исполнения Ready For It? — по оценкам, танцующие произвели около 80 кВт энергии, что эквивалентно примерно 6000 автомобильных аккумуляторов.

В основном сейсмическую активность вызвало топанье ног, но датчики среагировали и на продолжавшиеся четыре минуты аплодисменты после исполнения Champagne Problems.

Фанаты певицы не в первый раз сотрясают Землю: во время гастролей Свифт в Сиэтле и Лос-Анджелесе также были зарегистрированы сейсмические колебания, причем концерт в Сиэтле вызвал активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.

„Удивительно, что мы смогли дистанционно измерить реакцию тысяч зрителей концерта с помощью наших данных, — сказал Каллум Харрисон, сейсмолог Британской геологической службы. — Возможность исследовать сейсмическую активность, вызванную другим явлением, была захватывающей. Очевидно, что репутации Шотландии как страны, собирающей самых восторженных зрителей, ничего не грозит!“

Хотя сейсмическую активность зафиксировали две станции, одна — на расстоянии 6 км от стадиона, по словам экспертов, почувствовать колебания земной поверхности можно было, лишь находясь в непосредственной близости от места концерта, пишет BBC.