Одевала Зеленского: на войне погибла известная украинская стилистка

"К большому сожалению, Шурочки больше нет...“, — написала сестра Валерия Рязанцева в Facebook.

Шуре было 40 лет. Она родом из Крыма, в честь родного города и взяла себе позывной. В 2013 году она участвовала в Революции достоинства и спасала раненых участников с Институтской улицы. Ее история вошла в документальную ленту „Женское лицо революции“.

После аннексии Крыма в 2014 году, Шура пыталась попасть на полуостров, однако на контрольно-пропускном пункте ее задержали и она попала в плен к россиянам, где пробыла пять дней.

„Слава Богу, что нас спасли. Эти 5 дней дали мне четкое понимание, что они нелюди, у меня нет дополнительных слов, чтобы как-то по другому выразить свои ощущения“, — описывала Шура свое пребывание в плену.

До начала полномасштабного вторжения она работала стилисткой и художницей по костюмам, в частности для телеканалов „Интер“ и „Украина“, шоу „Орел и Решка“, а также для украинских звезд: Тины Кароль, групп O’Torvald и Kozak System. Была стилисткой „Студии Квартал 95“ и „одевала“ Владимира Зеленского.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Шура присоединилась к рядам территориальной обороны. Была в Гостомеле, патрулировала метро, попала в Шевченковскую ТРО, потом была на фронте, где, как писала сама „защищала на границе страну“.

Совсем недавно, 2 июня, Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет. В тот же день она сообщила, что недавно присоединилась к новому воинскому подразделению при Десантно-штурмовых войсках Украины.