15.06.2024, 11:21
ВИДЕО | Хаматова, Тиньков, Литвинова: на концерте Земфиры в Таллинне высадился звездный десант(17)
ФОТО: Erakogu
Таллиннский пятничный концерт собрал в Unibet Arena не только около десяти тысяч преданных фанатов Земфиры, но и её друзей, с которыми она продолжила вечер в более приватной обстановке.
Олег Тиньков выложил на своей странице Instagram видео с таллиннского концерта Земфиры: „Впервые побывал на концерте Земфиры, как ни странно. Мощь, талант и драйв. 10 000 нас! Было мега круто! Спасибо Земфира и Чулпан! Великие женщины России“.
В коротком видео Тинькова можно было заметить, как танцует Чулпан Хаматова.
Рената Литвинова тоже выложила видео с концерта Земфиры. Сложилось впечатление, что она наслаждалась концертом прямо в толпе.