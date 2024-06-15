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15.06.2024, 11:21

ВИДЕО | Хаматова, Тиньков, Литвинова: на концерте Земфиры в Таллинне высадился звездный десант

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Олег Тиньков с семьей в Таллинне
Олег Тиньков с семьей в Таллинне
ФОТО: Erakogu

Таллиннский пятничный концерт собрал в Unibet Arena не только около десяти тысяч преданных фанатов Земфиры, но и её друзей, с которыми она продолжила вечер в более приватной обстановке.

Олег Тиньков выложил на своей странице Instagram видео с таллиннского концерта Земфиры: „Впервые побывал на концерте Земфиры, как ни странно. Мощь, талант и драйв. 10 000 нас! Было мега круто! Спасибо Земфира и Чулпан! Великие женщины России“.

В коротком видео Тинькова можно было заметить, как танцует Чулпан Хаматова.

Рената Литвинова тоже выложила видео с концерта Земфиры. Сложилось впечатление, что она наслаждалась концертом прямо в толпе.

Скриншот из сториз Ренаты Литвиновой

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