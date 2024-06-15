ФОТО | Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака
42-летняя принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон) впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно о том, что она проходит химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием, пишет BBC.
Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Карла III, во время которой она должна появиться на балконе Букингемского дворца.
Кейт вместе с другими членами королевской семьи будет принимать парад, стоя с детьми на балконе дворца, пишет BBC.
Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.
„Впереди еще долгий путь“, — сказала она.
Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.
„Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена“, — призналась она.
Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают „хорошие дни“ и „плохие дни“.
„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.
„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.
„Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление“, — добавила она.
Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) проводится по случаю так называемого официального дня рождения монарха, который в Британии всегда отмечается во вторую субботу июня, пишет BBC.
В этот день проходит торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.
Король Карл III вместе с королевой Камиллой приехал на церемонию в карете, а не верхом на коне, как это бывало в прошлом.
Королю тоже был поставлен диагноз „рак“, от которого он проходит лечение, но он уже вернулся к публичной деятельности.
Болезнь 75-летнего короля была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи сказали, что у Карла не рак простаты.
В апреле врачи сказали, что довольны тем, как проходит его лечение, и разрешили ему вернуться к исполнению части королевских обязанностей, связанных с появлением на публике.
В церемонии более 1400 солдат и офицеров и 200 лошадей. Более 400 музыкантов из десяти различных оркестров и корпуса барабанов участвуют в параде.
В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет.