ФОТО | Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Карла III, во время которой она должна появиться на балконе Букингемского дворца.

Кейт вместе с другими членами королевской семьи будет принимать парад, стоя с детьми на балконе дворца, пишет BBC.

Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

„Впереди еще долгий путь“, — сказала она.

Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.

„Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена“, — призналась она.

Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают „хорошие дни“ и „плохие дни“.

„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.

„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.

„Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление“, — добавила она.

Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) проводится по случаю так называемого официального дня рождения монарха, который в Британии всегда отмечается во вторую субботу июня, пишет BBC.

В этот день проходит торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Король Карл III вместе с королевой Камиллой приехал на церемонию в карете, а не верхом на коне, как это бывало в прошлом.