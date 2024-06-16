16.06.2024, 08:15
Путешествие в Грецию на остров Крит - смотрите в передаче „Стиль жизни“
ФОТО: Erakogu
Путешествие в Грецию на остров Крит в программе „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ в воскресенье 16 июня в 11:00 и в 22:00 на TV3+!
В разгар летнего сезона мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR отправимся в путешествие в Грецию на сказочный остров Крит!
Узнаем все о потрясающем отдыхе в Aldemar Knossos RoyalНас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, греческая кухня, мир музыки и последние новинки модной индустрии от Instrumentarium!