ФОТО | "Будь как дома, путник": смотрите, как весело и задорно в Батарейной тюрьме прошел Rock Open Air

группа Tanya Fly& Band - потрясающей красоты и глубины каверы на творчество несравненной Земфиры.

группа „Лень и Град“ - каверы на творчество Сергея Шнурова и группы „Ленинград“

группа Rock Shock - каверы на Linkin Park, Rasmus, Guano Apes, Depeche Mode и др.

Группа „Ведьма и Осел“ - креативный коллектив, исполняющий каверы на „Король и Шут“, а также свои варианты продолжений известных хитов питерской группы.