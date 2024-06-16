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16.06.2024, 11:12

ФОТО | "Будь как дома, путник": смотрите, как весело и задорно в Батарейной тюрьме прошел Rock Open Air

 
Rock Cover Open Air
Rock Cover Open Air
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

15 июня 2024 в Батарейной тюрьме в Таллинне прошел празднуем Rock Open Air "Будь как дома, путник!“

В течение пяти часов публику развлекали разные музыкальные коллективы:

  • группа Tanya Fly& Band - потрясающей красоты и глубины каверы на творчество несравненной Земфиры.

  • группа „Лень и Град“ - каверы на творчество Сергея Шнурова и группы „Ленинград“

  • группа Rock Shock - каверы на Linkin Park, Rasmus, Guano Apes, Depeche Mode и др.

  • Группа „Ведьма и Осел“ - креативный коллектив, исполняющий каверы на „Король и Шут“, а также свои варианты продолжений известных хитов питерской группы.

  • Группа Xали-Гали - музыкальная сборная Ида-Вирумаа порадует нас разнообразием вокалистов и любимыми хитами таких исполнителей как: Ночные снайперы, The Cranberries, Slipknot, System of a down, Nightwish, Three Days Grace, Prodigy.

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