ФОТО | "Будь как дома, путник": смотрите, как весело и задорно в Батарейной тюрьме прошел Rock Open Air
15 июня 2024 в Батарейной тюрьме в Таллинне прошел празднуем Rock Open Air "Будь как дома, путник!“
В течение пяти часов публику развлекали разные музыкальные коллективы:
группа Tanya Fly& Band - потрясающей красоты и глубины каверы на творчество несравненной Земфиры.
группа „Лень и Град“ - каверы на творчество Сергея Шнурова и группы „Ленинград“
группа Rock Shock - каверы на Linkin Park, Rasmus, Guano Apes, Depeche Mode и др.
Группа „Ведьма и Осел“ - креативный коллектив, исполняющий каверы на „Король и Шут“, а также свои варианты продолжений известных хитов питерской группы.
Группа Xали-Гали - музыкальная сборная Ида-Вирумаа порадует нас разнообразием вокалистов и любимыми хитами таких исполнителей как: Ночные снайперы, The Cranberries, Slipknot, System of a down, Nightwish, Three Days Grace, Prodigy.