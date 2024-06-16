Что танцы могут сказать о характере человека

Институт эмпирической эстетики имени Макса Планка, расположенного во Франкфурте-на-Майне, провел исследование, в центре которого были любители танцев. Ученых интересовало, как занятия танцами связаны с характером человека. К каким же выводам они пришли?

Танцы и склонность к невротизму

По данным института, это исследование отличалось от предыдущих, основанных на небольших выборках, объемным количеством репрезентативных данных из двух разных стран. Ученые из Франкфурта обработали информацию из уже имеющегося банка данных в Швеции, охватывающего широкий срез общества. Они также провели онлайн-опрос в немецких танцевальных школах, в котором приняли участие те, кто занимается танцами на любительском или профессиональном уровне. Всего в исследовании были учтены данные 5435 человек из Швеции и 574 из Германии.

Для своего анализа ученые опирались на „большую пятерку“ из психологии. Эта распространенная модель отражает свойства личности, которые характеризуют способность человека адаптироваться к социальной среде: открытость, добросовестность, экстраверсия, способность прийти к согласию и невротизм. В ходе исследования выяснилось, что те, кто увлекаются танцами, менее склонны к невротизму. Фактор „невротизм“ показывает, насколько человек эмоционально устойчив, менее восприимчив к стрессу, но в тоже время и менее чувствителен. Кроме того увлекающиеся танцами люди более покладистые, открытые и экстровертированные, чем остальные.

Чем танцоры отличаются от музыкантов