30 лет назад вышел "Король Лев“. Вот почему он и сейчас остается великим мультфильмом

За последние десятилетия коммерческая анимация изменилась до неузнаваемости. Тем поразительнее рекорды, которые продолжает удерживать на протяжении всего этого времени „Король Лев“ — пик „ренессанса Disney“, пришедшегося на 1989–1999 годы.

В 1994-м он стал самым кассовым фильмом года и вторым по сборам за всю историю кино, уступив только вышедшему годом раньше „Парку юрского периода“. Со сборами, по совокупности приблизившимися к миллиарду долларов — 968 миллионов на сегодняшний день, — он долгие годы оставался лидером бокс-офиса среди всех полнометражных мультфильмов в истории — и продолжает занимать это место среди традиционно анимированных фильмов (абсолютный рекорд сегодня принадлежит трехмерному и анимированному при помощи компьютера „Холодному сердцу 2“ той же Disney). Но что важнее, „Король Лев“ не теряет свой популярности среди зрителей, подтверждение чему — неизменный успех одноименного мюзикла, многочисленные сиквелы, спин-оффы и ремейки.

Попробуем понять, какие именно факторы предопределили столь неординарный успех мультфильма.

Сюжет „Гамлета“

Даже многие поклонники „Короля Льва“ с удивлением узнают о том, что сценарий мультфильма основан на шекспировском „Гамлете“. Хоть интрига классической трагедии опознается без труда, сегодня большинство зрителей знакомится сначала с „Королем Львом“, где смысловые акценты расставлены совсем не по-шекспировски. Сюжет мультфильма остается в памяти как позитивная сказка о победе над злом, а не безнадежная притча о борьбе за корону.