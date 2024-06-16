5 самых громких скандалов с интимными фото звезд
Скарлетт Йоханссон, Блейк Лайвли и другие селебрити, которые стали жертвами хакеров, пишет Woman.ru.
Полагаем, что многие делали фото интимного характера, дабы отправить их своим возлюбленным — и в этом, разумеется, нет ничего постыдного. Однако никому не хочется, чтобы пикантные снимки стали достоянием общественности. Казалось бы, знаменитости должны беспокоиться о безопасности своих личных фотографий как никто другой, но на их беду все же находятся предприимчивые хакеры, которые взламывают аккаунты звезд — в том числе в „облачном“ сервисе iCloud. Woman.ru вспомнил самые громкие скандалы с участием селебрити и их интимных фото.
Скарлетт Йоханссон
Современный секс-символ — пожалуй, именно фото блондинки наделали больше всего шума в Сети. Фото предназначались для бывшего мужа Скарлетт — актера Райана Рейнольдса. На снимках звезда „Мстителей“ позирует перед зеркалом и лежа на кровати — естественно, обнаженная. Причем „всплыли“ снимки спустя три года после того, как были сделаны. Скандал Йоханссон комментировать не стала, а просто обратилась в ФБР.
В итоге было проведено расследование. Хакер Кристофер Чейни признал себя виновным. Более того, его не только посадили в тюрьму, но и обязали выплатить звезде штраф за моральный ущерб — 66 тысяч долларов.
В 2014 году от действий хакеров пострадали многие знаменитости. Так называемый celebgate разразился, когда в Сети появилось множество интимных фотографий, украденных у знаменитостей. Среди них — актриса Дженнифер Лоуренс.
На тот момент Джен встречалась с британским актером Николасом Холтом — ему-то Лоуренс и посылала пикантные снимки эротического содержания.
„Они сливали новые фото буквально каждый час, а после на меня будто бы обрушилась вся планета. Мне кажется, не было ни одного человека в мире, который бы не видел эти фото“, — поделилась однажды Дженнифер.
С тех пор прошло много времени, однако едва ли Лоуренс смогла отпустить ту ситуацию до конца.
„Кто угодно может посмотреть на мое обнаженное тело без моего согласия в любое время суток. Кто-то их недавно опубликовал во Франции. Моя травма будет вечной“, — откровенничала „оскароносная“ актриса.
Селена Гомес
Селена Гомес начала встречаться с Джастином Бибером в 2010 году. С тех пор пара сходилась и расходилась несколько раз. В 2018-м Джастин женился на Хейли Болдуин, однако поклонники до сих пор не могут забыть про роман Гомес и Бибера.
Селена и Джастин окончательно расстались в год свадьбы певца с Хейли, но до этого хакеры сумели взломать профиль Гомес в социальных сетях, который на тот момент насчитывал 125 миллионов подписчиков. Правда, разместили они там не голые фото певицы, а голые фото ее возлюбленного — Джастина Бибера. Снимки были сделаны во время отдыха на Бора-Бора. Служба безопасности социальной сети быстро взяла ситуацию под контроль — и вернула доступ к аккаунту Селене.
Риз Уизерспун
У Риз Уизерспун, кажется, безупречная репутация. „Блондинка в законе“ — образцовая жена и мать — никогда не была замечена в громких скандалах. Однако хакеры добрались и до ее интимных фотографий. В 2018 году преступники взломали мобильный телефон Риз — и решили опубликовать снимки, которые очевидно не предназначались для посторонних глаз.
Впрочем, на большинстве из них актриса весело проводит время в компании друзей и подруг на вечеринках. Но были среди „слитых“ фотографий и другие снимки. Например, Уизерспун любит делать селфи, позируя с обнаженной грудью. Риз не стала никак реагировать на инцидент — по крайней мере, публично.