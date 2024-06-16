5 самых громких скандалов с интимными фото звезд

Полагаем, что многие делали фото интимного характера, дабы отправить их своим возлюбленным — и в этом, разумеется, нет ничего постыдного. Однако никому не хочется, чтобы пикантные снимки стали достоянием общественности. Казалось бы, знаменитости должны беспокоиться о безопасности своих личных фотографий как никто другой, но на их беду все же находятся предприимчивые хакеры, которые взламывают аккаунты звезд — в том числе в „облачном“ сервисе iCloud. Woman.ru вспомнил самые громкие скандалы с участием селебрити и их интимных фото.

Скарлетт Йоханссон

Современный секс-символ — пожалуй, именно фото блондинки наделали больше всего шума в Сети. Фото предназначались для бывшего мужа Скарлетт — актера Райана Рейнольдса. На снимках звезда „Мстителей“ позирует перед зеркалом и лежа на кровати — естественно, обнаженная. Причем „всплыли“ снимки спустя три года после того, как были сделаны. Скандал Йоханссон комментировать не стала, а просто обратилась в ФБР.

В итоге было проведено расследование. Хакер Кристофер Чейни признал себя виновным. Более того, его не только посадили в тюрьму, но и обязали выплатить звезде штраф за моральный ущерб — 66 тысяч долларов.

В 2014 году от действий хакеров пострадали многие знаменитости. Так называемый celebgate разразился, когда в Сети появилось множество интимных фотографий, украденных у знаменитостей. Среди них — актриса Дженнифер Лоуренс.

На тот момент Джен встречалась с британским актером Николасом Холтом — ему-то Лоуренс и посылала пикантные снимки эротического содержания.

„Они сливали новые фото буквально каждый час, а после на меня будто бы обрушилась вся планета. Мне кажется, не было ни одного человека в мире, который бы не видел эти фото“, — поделилась однажды Дженнифер.

С тех пор прошло много времени, однако едва ли Лоуренс смогла отпустить ту ситуацию до конца.