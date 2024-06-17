ВИДЕО | Вы когда-нибудь видели, как спят ёжики? Латышский фотограф запечатлел на видео наимилейшие кадры

Видео быстро набрало популярность в интернете, собирая множество лайков, комментариев и репостов. Люди из разных уголков мира делятся своими впечатлениями и восхищаются красотой природы.

„Соорудил я ему домик и поставил у сарайчика. Прикрыл сухими ветками и положил рядом ворох прошлогодних листьев. На всякий случай. А вдруг когда-нибудь загнездится.

И уже через два дня, патрулируя территорию двора, он его-таки нашёл! Поначалу заглядывал осторожно, всё обнюхивал, присматривался. А потом натаскал туда листвы и стал приходить почти каждую ночь на 2-3 часика. Просто отдохнуть, покемарить“, - рассказал фотограф Виктор Иванов под видео.