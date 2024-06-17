Подарки принимать, но не оставлять: необычные правила, которым должны следовать дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Они должны принимать подарки, но не оставлять их себе

Когда принцу Джорджу было всего 18 месяцев, он получил удивительное количество подарков — 774 за один год. Фактически в семь раз больше, чем королева за тот же период. Но большую часть из них принц всё равно не может оставить себе. Дело в том, что в королевской семье действуют строгие правила относительно того, что можно, а что нельзя принимать. Например, от незнакомых людей монархи могут принимать только цветы, книги (в случае, если они подарены самим автором и написаны на нейтральную тематику), а также какие-то мелочи не дороже 150 фунтов стерлингов. Основной принцип этого правила заключается в том, чтобы члены семьи не имели каких-либо обязательств перед дарителем.

Они получают первые уроки этикета в возрасте двух лет

Просто родиться в британской королевской семье не достаточно, чтобы иметь врожденное королевского такта и поведения. Вот тут-то и пригодится обучение этикету.

„Обучение этикету детей Кейт и Уильяма, вероятно, началось, как только они смогли посещать мероприятия со своей семьей. Все начнется с простого обучения, например, с того, как пожимать руки и делать реверанс, примерно в возрасте двух лет“, — рассказала эксперт по королевскому этикету Мика Мейер.

Их гардероб имеет ряд ограничений

Мальчики в королевской семье должны следовать особому дресс-коду. До определенного возраста им нельзя носить брюки. Для первенца Кейт и Уильяма, впрочем, были сделаны два исключения– на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл и на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка он появился в брюках. Вообще же, аристократам положено переодеваться в брюки в возрасте восьми лет.

„Брюки предназначены для мальчиков старшего возраста и мужчин, тогда как шорты для мальчиков являются одним из тех негласных маркеров класса, которые есть в Англии. Хотя времена медленно меняются, пара брюк на мальчике говорит о том, что он из среднего класса“, — комментировал эксперт по этикету Уильям Хэнсон.

Им нельзя было есть покупное детское питание