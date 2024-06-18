Родственник бывшей жены подколол Танеля Падара: „У тебя и во время измены было кольцо на пальце?“

Танель Падар наконец подтвердил свой развод, опубликовав об этом пост в Facebook, где у него более 31 000 подписчиков. На его стене в Facebook появилась ссылка на статью, в заголовке которой отмечалось, что Танель все еще носит обручальное кольцо, но Лаурен уже сняла его. Под постом появился комментарий от родственника Лаурен, обвиняющий музыканта в измене.