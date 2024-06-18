Иванов день: как жители Эстонии накроют праздничный стол в этом году?

„На протяжении многих лет клиенты отдают предпочтение шашлыку в уксусном маринаде, куриному и свиному филе в кефирном маринаде, сырым колбаскам. В последние годы популярность набрали различные продукты для гриля с сыром, особенно колбасы и блюда из птицы. Новинки этого лета привнесут на стол острые нотки – BBQ шашлык с чили-ананасом, сырные колбаски из оленины с халапеньо, предварительно приготовленные ребрышки и колбасы для гриля“, — говорит руководитель отдела закупок Rimi Марилин Юриссон.

В рыбных отделах появятся такие новинки под собственной маркой Rimi, как филе радужной форели с чесноком и лимоном, форелевые шашлыки с овощами в красном или йогуртово-манговом маринаде. Во время празднования Иванова дня в магазинах Rimi можно будет найти саргана. Rimiуже четыре года продает рыбу, выловленную устойчивым способом. Поэтому покупая рыбу в Rimi, можно быть уверенным, что данный вид рыбы достаточно распространен в природе и его потребление не наносит вред окружающей среде. Маринованные рыбные продукты идеально подходят для тех, кто хочет насладиться быстрым и вкусным блюдом, не затрачивая много времени на приготовление.

„Для гриля подходят практически все овощи, за исключением огурцов и зелёных салатов. В качестве новинок мы рекомендуем попробовать жёлтый кабачок и перец без косточек. Артишоки станут отличной альтернативой классическим овощам и грибам. В качестве фруктов для гриля мы рекомендуем арбузы, абрикосы, персики и нектарины“, — добавляет Юриссон.