На концерте Макса Коржа в Таллинне латвийцев будет больше, чем местных эстонцев

„В прошлом году в Риге прошел концерт на 35 000 человек, после которого люди еще долго были под в печатлением. Кто-то не догулял, а кто-то хочет повторить те полученные эмоции, - поделился информацией Александр. - Зная то, как проходят концерты артиста, кого будет больше в итоге, мы узнаем по кричалкам на стадионе и количеству флагов на концерте“.