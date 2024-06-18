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18.06.2024, 14:05

На концерте Макса Коржа в Таллинне латвийцев будет больше, чем местных эстонцев

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Концерт в A. Le Coq Arenal
Концерт в A. Le Coq Arenal
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Организатор таллиннского концерта Макса Коржа на A.Le Coq Arena, поделился информацией, что на концерт большинство билетов выкупают латвийцы.

„В прошлом году в Риге прошел концерт на 35 000 человек, после которого люди еще долго были под в печатлением. Кто-то не догулял, а кто-то хочет повторить те полученные эмоции, - поделился информацией Александр. - Зная то, как проходят концерты артиста, кого будет больше в итоге, мы узнаем по кричалкам на стадионе и количеству флагов на концерте“.

В любом случае, организатор заверил, что всех гостей ожидает незабываемое шоу, которое подарит море эмоций и впечатлений. Таллинн запомнит это на долго!

Дата концерта становится всё ближе, а количество билетов ограничено. Удача улыбнется только самым быстрым и активным! Макс Корж исполнит ваши любимые хиты и зарядит всех мощной энергетикой!

Дата концерта: 29 июня

Место: крупнейший стадион Эстонии A. Le Coq Arena (Lilleküla Staadion).

Билеты: Piletitasku

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