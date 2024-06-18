Французская актриса Анук Эме скончалась в возрасте 92 лет

Знаменитая французская актриса Анук Эме, сыгравшая с Жаном-Луи Трентиньяном в фильме Клода Лелюша „Мужчина и женщина“, умерла в возрасте 92 лет, сообщила в социальных сетях ее дочь Мануэла Папатакис.

„Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине моей мамы Анук Эме, - написала она в Instagram. - Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже“.