ФОТО | Смело! Сын Юри Ратаса удивил выбором костюма на своем выпускном

В честь окончания школы старшего сына Юри Ратас поделился в соцсетях фотографиями выпускного Оливера и старыми фото, когда тот пошел в первый класс. „Дорогой Оливер! 9 класс окончен! Эти года быстро пролетели! Возьми этот багаж с собой в жизненный путь, чтобы двигаться вперед и открывать дл себя новое“, - дает политик напутствие сыну.

„Выбор костюма - просто супер“, - похвалила блогерка Marimell. „Розовый костюм - мощный магнит для женщин“, - сделала комплимент другая комментаторка. „Поздравляю, а этот костюм - 10 из 10", - добавил третий комментатор.



Избранный в Европарламент отец четырех детей Юри Ратас недавно признался, что переедет в Брюссель не один. Его старший сын Оливер также поедет вместе с ним в столицу Бельгии, чтобы начать учебный год по обмену уже в августе этого года.

