20.06.2024, 16:01
Воры обокрали семью эстонского рэпера и офис Õllesummer, забрав все проходки на фестиваль. „Не покупайте их на черном рынке!“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние сутки воры поживились в нескольких квартирах по адресу Тарту маантеэ, 17 в Таллинне. Среди помещений, которые обокрали - офис организатора Õllesummer Стена-Эрика Янтсона и офис семьи эстонского рэпера Генки, или Хенри Кырвитса.
„Мы только начинаем подсчитывать ущерб, нанесенный ворами“, - сказал Стен-Эрик Янтсон. „Самый большой ущерб был нанесен кражей браслетов Õllesummer - речь идет о тысячах фестивальных билетов“, - добавил главный организатор.
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