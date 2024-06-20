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20.06.2024, 16:01

Воры обокрали семью эстонского рэпера и офис Õllesummer, забрав все проходки на фестиваль. „Не покупайте их на черном рынке!“

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Henry ja Maris Kõrvits, Sten-Erik Jantson
Henry ja Maris Kõrvits, Sten-Erik Jantson
ФОТО: | Delfi Meedia

За последние сутки воры поживились в нескольких квартирах по адресу Тарту маантеэ, 17 в Таллинне. Среди помещений, которые обокрали - офис организатора Õllesummer Стена-Эрика Янтсона и офис семьи эстонского рэпера Генки, или Хенри Кырвитса.

„Мы только начинаем подсчитывать ущерб, нанесенный ворами“, - сказал Стен-Эрик Янтсон. „Самый большой ущерб был нанесен кражей браслетов Õllesummer - речь идет о тысячах фестивальных билетов“, - добавил главный организатор.

„Мы призываем не покупать фестивальные браслеты с рук, ведь мы изготовим всю партию заново с новыми цветами и защитой“, - сказал Янтсон. „Украденная партия будет аннулирована“, - добавил он.

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