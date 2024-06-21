ВИДЕОРЕЦЕПТЫ | Не алкоголем единым: эстонский бармен поделился секретами приготовления вкусных моктейлей

Итак, шесть советов для приготовления прекрасных коктейлей в домашних условиях:

1. Смело используйте лед – доверху наполняйте стакан льдом и затем добавляйте еще пару кубиков, ведь лед помогает охладить напиток. Когда наливаешь напиток на лед, первые два кубика тают сразу, и, если льда будет мало, то напиток получится разбавленным и теплым.

2. Чтобы приготовить хороший напиток, достаточно средств, которые можно найти в любом хозяйстве – любой принадлежности, которые используются в барах, любители домашних коктейлей найдут альтернативу. Вместо профессиональной барного шейкера можно использовать банку с крышкой, вместо стрейнера можно взять ситечко для чая, а барную ложку объемом 5 мл можно заменить чайной ложкой. На роль мадлера подойдет пестик от ступки или ровная толстая рукоятка кухонной лопатки, скалки либо другой кухонной утвари.

3. От сложных единиц измерения голова может пойти кругом, ведь в барах напитки измеряются в сантилитрах (cl). Для удобства вы можете перевести их в граммы, и все сразу станет просто. Запомните: 1 сантилитр = 10 граммов. Для дозирования можно использовать мерный кувшин или рюмку – объем последней, как правило, равен 4 сантилитрам (40 граммов).

4. Чудесный коктейль всегда холодный, с насыщенным вкусом, в нем идеально сбалансированы сладость и кислинка, разные компоненты в бокале выгодно подчеркивают привлекательность друг друга. После того как коктейль будет готов, его обязательно нужно попробовать перед подачей – воспользуйтесь для этого ложкой: если вы почувствуете, что какой-то из вкусов доминирует, то сможете разбавить его водой или безалкогольным игристым вином, подсластить или добавить освежающего сока цитрусовых. NB! Каждый раз, снимая пробу, соблюдайте правила гигиены и берите чистую ложку.