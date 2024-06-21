ВИДЕОРЕЦЕПТЫ | Не алкоголем единым: эстонский бармен поделился секретами приготовления вкусных моктейлей
На дворе лето, и теплая погода настойчиво требует не только сменить одежду на более легкую, но и выбирать более легкие напитки, переключившись на волну летних моктейлей (безалкогольных коктейлей,- прим.ред.). Бармен отеля Tallink City Антон рассказал нам о легких классических вариантах и поделился полезными советами, которыми не стоит пренебрегать. Чем порадовать себя на Яанов день – смотрите в нашей статье!
Итак, шесть советов для приготовления прекрасных коктейлей в домашних условиях:
1. Смело используйте лед – доверху наполняйте стакан льдом и затем добавляйте еще пару кубиков, ведь лед помогает охладить напиток. Когда наливаешь напиток на лед, первые два кубика тают сразу, и, если льда будет мало, то напиток получится разбавленным и теплым.
2. Чтобы приготовить хороший напиток, достаточно средств, которые можно найти в любом хозяйстве – любой принадлежности, которые используются в барах, любители домашних коктейлей найдут альтернативу. Вместо профессиональной барного шейкера можно использовать банку с крышкой, вместо стрейнера можно взять ситечко для чая, а барную ложку объемом 5 мл можно заменить чайной ложкой. На роль мадлера подойдет пестик от ступки или ровная толстая рукоятка кухонной лопатки, скалки либо другой кухонной утвари.
3. От сложных единиц измерения голова может пойти кругом, ведь в барах напитки измеряются в сантилитрах (cl). Для удобства вы можете перевести их в граммы, и все сразу станет просто. Запомните: 1 сантилитр = 10 граммов. Для дозирования можно использовать мерный кувшин или рюмку – объем последней, как правило, равен 4 сантилитрам (40 граммов).
4. Чудесный коктейль всегда холодный, с насыщенным вкусом, в нем идеально сбалансированы сладость и кислинка, разные компоненты в бокале выгодно подчеркивают привлекательность друг друга. После того как коктейль будет готов, его обязательно нужно попробовать перед подачей – воспользуйтесь для этого ложкой: если вы почувствуете, что какой-то из вкусов доминирует, то сможете разбавить его водой или безалкогольным игристым вином, подсластить или добавить освежающего сока цитрусовых. NB! Каждый раз, снимая пробу, соблюдайте правила гигиены и берите чистую ложку.
5. Отпустите в полет свою фантазию! Искусство готовить коктейли – это самостоятельное явление. Смешивайте разные вкусы, экспериментируйте с количествами и создавайте своих фаворитов. Когда готовите коктейль, обязательно записывайте все свои действия – так, найдя идеальный баланс, вы сможете снова и снова повторять свой идеальный результат.
6. Подобно еде, прекрасные напитки сначала едят глазами. Как правило, коктейли украшаются чем-то, что входит в их состав – подберите правильный компонент и красиво расположите его в бокале или по краю. Для украшения коктейлей всегда отлично подходят съедобные цветы, помогающие создать особое визуальное впечатление.
Благодаря напиткам, не содержащим алкоголь, вы можете сразу после приятной встречи сесть за руль, вскочить на велосипед и вообще броситься навстречу любым приключениям.
Любимые коктейли Антона
Lemon shores (любимый моктейль жюри на Tallinn Cocktail Week в 2024 году, автор – сам Антон)
Вам понадобится:
6 сл безалкогольного лимончелло
14 сл безалкогольного игристого вина
2 капли лимонного биттера
содовая или газированная вода (рекомендуется использовать содовую воду, чтобы получить более мягкий вкус)
Для украшения: лимонная цедра
Приготовление: доверху наполните стакан льдом, добавьте лимончелло, безалкогольное игристое и две капли биттера. Долейте воды, оставив около 1 см свободного пространства до края стакана. Украсьте лимонной цедрой и при желании добавьте съедобный цветок.
Безалкогольный Hugo
Вам понадобится:
5-6 крупных листьев мяты
4 сл сиропа из цветков калины
2 сл лаймового сока
2 капли апельсинового биттера
14 сл безалкогольного игристого вина
содовая или газированная вода
Для украшения: листья мяты
Приготовление: положите листья мяты в стакан и немного их потолките – так из листьев выделятся содержащиеся в мяте эфирные масла, которые придадут напитку приятный вкус и аромат. Добавьте в стакан щедрую порцию льда, сироп соцветий бузины (elderflower), сок лайма, 2 капли биттера и игристое вино. Долейте воды, оставив около 1 см свободного пространства до края стакана. Украсьте листьями мяты.
Corsaro spritz
Вам понадобится:
6 сл Corsaro Aperitivo
14 сл безалкогольного игристого вина
содовая или газированная вода (мы рекомендуем использовать содовую воду, чтобы получить более мягкий вкус)
2 капли апельсинового биттера
Для украшения: дольки апельсина или апельсиновая цедра
Приготовление: доверху наполните стакан льдом, добавьте безалкогольный вермут Corsaro Aperitivo, безалкогольное игристое вино и 2 капли биттера. Долейте воды, оставив около 1 см свободного пространства до края стакана. Украсьте апельсиновой цедрой или ломтиком апельсина, при желании добавьте съедобный цветок.
Существуют разные варианты приготовления коктейлей типа спритц – каждый может подобрать для себя наиболее подходящие компоненты. Вместо Corsaro Aperitivo можно использовать различные безалкогольные настойки, свежий сок, сиропы или даже сочные фрукты и ягоды.
Если говорить о сиропах, то мы рекомендуем для получения сбалансированного вкуса на каждые 4 грамма сиропа добавлять 3-6 граммов сока лайма или лимона; свежие ягоды и фрукты рекомендуем размять пестиком или измельчить блендером перед добавлением в напиток.