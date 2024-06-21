Мужчина переписывался с проститутками в iMessage и теперь подал в суд на Apple из-за развода с женой

Мужчина требует от Apple шесть миллионов долларов. Для общения с проститутками он использовал встроенную в iPhone программу iMessage и всегда удалял все переписки. Но их увидела и прочитала его жена, которая пользовалась домашним компьютером Mac. Жена увидела даже старые сообщения, которым было несколько лет, хотя ее муж удалил их со своего телефона.

Теперь британец считает, что компания Apple разрушила его брак, потому что, по его мнению, удаленные сообщения должны быть действительно удалены, а не „всплывать“ на одном из других подключенных устройств. Он считает, что компания должна информировать пользователя о том, что удаленные сообщения на телефоне исчезают только там. „Если вам говорят, что сообщение удалено, вы вправе считать, что так оно и есть“, — сказал британец.

Сообщения, отправленные проституткам, жена увидела благодаря единому аккаунту на устройствах Apple, когда она открыла программу iMessages на семейном компьютере. Вскоре после этого она подала на развод, что обошлось неверному мужу в круглую сумму — пять миллионов фунтов плюс судебные издержки, которые он теперь хочет взыскать с Apple.

„Это был очень жестокий способ моей жене узнать об этом. Если бы я смог поговорить с ней рационально, мы бы до сих пор были женаты. У нас был отличный брак. Многие мужчины поступают так же, как я“, — говорит он о том, что пользуется услугами проституток. Мужчина утверждает, что многие его знакомые вступают в серьезные внебрачные связи, а он пользовался услугами проституток только для случайных связей и использовал текстовые сообщения на телефоне для быстрого общения.

Проблема неверного мужа, скорее всего, заключается в том, что его телефон не был подключен к функции iCloud, в то время как семейный компьютер был. По словам Apple, если устройство не подключено к iCloud, удаление сообщений приведет лишь к тому, что они исчезнут с одного устройства и останутся на других.