ГАЛЕРЕЯ | На мероприятие Cars & Coffee в центр Т1 прибыли около 200 стильных автомобилей

„Всего в мероприятии приняли участие 192 автомобиля и 28 мотоциклов, представляющих разные эпохи и стили: от классики с черными номерами до новых суперкаров. В этом году мероприятие в стиле фильмов „Форсаж“ стало настоящим автомобильным шоу“, - рассказал исполнительный директор MTÜ Cars & Coffee Tallinn Кристо Вебер.