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21.06.2024, 16:02

ГАЛЕРЕЯ | На мероприятие Cars & Coffee в центр Т1 прибыли около 200 стильных автомобилей

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Мероприятие Cars & Coffee в центр Т1
Мероприятие Cars & Coffee в центр Т1
ФОТО: Матиас Орро/m.orro_photography | Erakogu

Вечером 19 июня в парковочном доме Т1 состоялось организованное MTÜ Cars & Coffee Tallinn мероприятие, собравшее впечатляющее количество любителей автомобилей.

„Всего в мероприятии приняли участие 192 автомобиля и 28 мотоциклов, представляющих разные эпохи и стили: от классики с черными номерами до новых суперкаров. В этом году мероприятие в стиле фильмов „Форсаж“ стало настоящим автомобильным шоу“, - рассказал исполнительный директор MTÜ Cars & Coffee Tallinn Кристо Вебер.

Насладиться увлекательным вечером на двух этажах центра пришло множество зрителей. Кульминацией стала проведенная совместно с импортером Hyundai презентация совершенно новой модели Ioniq 5 N. Затем перед публикой выступил юный музыкальный талант VK.

MTÜ Cars & Coffee Tallinn благодарит всех, кто способствовал успеху этого мероприятия: торговый центр T1, Veego, Unibet, Digimeerik, Naiss.ee, Fortal, Snabb, Shell Helix, Carbon Collection, Kauritel Motors и Hyundai Baltic.

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