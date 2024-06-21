ГАЛЕРЕЯ | На мероприятие Cars & Coffee в центр Т1 прибыли около 200 стильных автомобилей

„Всего в мероприятии приняли участие 192 автомобиля и 28 мотоциклов, представляющих разные эпохи и стили: от классики с черными номерами до новых суперкаров. В этом году мероприятие в стиле фильмов „Форсаж“ стало настоящим автомобильным шоу“, - рассказал исполнительный директор MTÜ Cars & Coffee Tallinn Кристо Вебер.
Насладиться увлекательным вечером на двух этажах центра пришло множество зрителей. Кульминацией стала проведенная совместно с импортером Hyundai презентация совершенно новой модели Ioniq 5 N. Затем перед публикой выступил юный музыкальный талант VK.
MTÜ Cars & Coffee Tallinn благодарит всех, кто способствовал успеху этого мероприятия: торговый центр T1, Veego, Unibet, Digimeerik, Naiss.ee, Fortal, Snabb, Shell Helix, Carbon Collection, Kauritel Motors и Hyundai Baltic.