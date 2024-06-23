ЗВЕЗДНАЯ ВАКАНСИЯ | Рок-группа „Би-2“ ищет режиссера для своего нового клипа: „Сейчас надо переходить на другой формат“

„Кстати, если будут какие-то интересные предложения от свободных режиссёров, не очень дорогих, мы с удовольствием рассмотрим варианты. Потому что, честно говоря, пока идея (на новый клип - прим.ред) не сформировалась“.

Отталкиваясь от слов Левы Би-2, он приветствует современные технологии, так как при их помощи можно не только создавать креативы, но и существенно удешевить творческие процессы. Те, кто чувствуют в себе силы, и видят себя режиссером следующего музыкального клипа легендарных „Би-2“ могут присылать заявки по почте: org@bdva.ru .