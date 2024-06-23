ЗВЕЗДНАЯ ВАКАНСИЯ | Рок-группа „Би-2“ ищет режиссера для своего нового клипа: „Сейчас надо переходить на другой формат“
Из недавнего эксклюзивного интервью на портале Bublik выяснилось, что группа „Би-2“ ищет режиссера на новый музыкальный клип. „Мы привыкли снимать клипы по 100 тысяч долларов, но сейчас надо переходить на другой формат“, - пояснил основатель группы „Би-2“ Лёва.
„Кстати, если будут какие-то интересные предложения от свободных режиссёров, не очень дорогих, мы с удовольствием рассмотрим варианты. Потому что, честно говоря, пока идея (на новый клип - прим.ред) не сформировалась“.
Отталкиваясь от слов Левы Би-2, он приветствует современные технологии, так как при их помощи можно не только создавать креативы, но и существенно удешевить творческие процессы. Те, кто чувствуют в себе силы, и видят себя режиссером следующего музыкального клипа легендарных „Би-2“ могут присылать заявки по почте: org@bdva.ru .
Полную версию интервью читайте здесь: ЭКСКЛЮЗИВ | Лева Би-2 о чувстве безопасности, изменениях в группе и райдере: „Доказывать что-то другим - это не мое“