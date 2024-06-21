ФОТО и ВИДЕО | Новое инстаграмное место в Таллинне: Ротерманни украсили десятки разноцветных зонтиков
В прошлую среду в переулке Сталкера в квартале Ротерманни открылась популярная инсталляция Umbrella Sky то есть улица с подвешенными зонтиками. Впервые появившуюся в Португалии и снискавшую популярность во всем мире инсталляцию можно будет увидеть в Таллинне до конца сентября.
Проект Umbrella Sky зародился в 2011 году в городе Агуэда в Португалии. Каждый год, с июля по сентябрь, некоторые узкие улочки города украшаются разноцветными зонтиками. Зонты, подвешенные на тросах над улицами, выглядят, будто парят в воздухе, и имеют не только эстетическую, но и практическую сторону, обеспечивая тень от жаркого солнца.
На сегодняшний день Umbrella Sky распространился из Португалии в многие другие страны, например, Францию, США, Норвегию, Швецию и теперь в Эстонию.
Улица с зонтиками в Ротерманни будет открыта вплот до конца сентября. Спонсор инсталляции - безалкогольный напиток KOFF.