ФОТО | Яанов день в Отепя отмечали до глубокой ночи. Сегодня праздник продолжается!

В этом году Яанов день на озере Пюхаярве отмечают 22 и 23 июня. В первый день фестиваля выступили Stefan, AG, Genka, Карл-Эрик Таукар, Smilers, Clicheric & Mäx, Грете Пайя, Лийс Лемсалу, Nublu и Quintino, Агатино Ромено и A.M.C.

Репортер Kroonika с места событий рассказывает, что за картошку фри на фестивале приходится отдавать не менее 7 евро, а более дорогая картошка фри с добавками стоит около 10 евро. Бургер обходится в 12 евро.

Сидр и пиво на празднике стоят шесть евро - вполне стандартная цена на напитки на подобных мероприятиях.