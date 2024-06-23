ВИДЕО | Путешествие в Грецию на остров Крит продолжается! Смотрите передачу „Стиль жизни“

В разгар летнего сезона нас вновь ждет увлекательное и захватывающее приключение ! В новом выпуске программы „Стиль Жизни“ вместе с TEZ TOUR мы продолжаем наше путешествие на греческом острове Крит! Нас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, греческая кухня, мир музыки, последние новинки модной индустрии а также немного экстрима!