Сауны, кумыс и нарисованные веснушки. Как празднуют летнее солнцестояние в других странах?

Купалле в Беларуси

Масштабы празднования у белорусов не такие, как у латвийцев, а вот форма очень похожа – тоже костры, венки и купания. А ещё белорусы вместе с белорусками ищут ночью папараць-кветку, что в переводе на русский значит цветок папоротника. А в переводе на честный – хорошее оправдание для ночного уединения в лесу.

Впрочем, хоть в современной культуре Купалле выглядит вполне невинно, по сути большинство ритуалов связаны не только с поклонением природе, но также с эротикой и сексом.

Голые купания на рассвете, ночные блукания в лесу, прыжки через горящий костёр – всё это так или иначе связано с сексуальной энергией, которую наши предки считали одним из проявлений космической энергии, создавшей и поддерживающей весь мир.

Некоторые считают, что эротическая часть Купалля связана исключительно с плодородием, но фольклор показывает, что речь всегда шла и об удовольствии:

„Зачем бабе решето,

Зачем бабе сито:

Дед бабу потоптал –

Будет баба сытой“

(перевод – Наста Захаревич)

А ещё считается, что в самую короткую ночь из водоёмов исчезает вся нечисть, вода становится целебной, и поэтому в ней и надо купаться. Юные девушки столетиями умывались росой после купальской ночи, чтобы сохранить молодость, а парни верили, что роса поможет им поддержать свою мужественность.

Юханнус в Финляндии

Финны к привычным нам кострам и цветам добавляют баню, топленую по-чёрному. И если в Латвии Лиго привязан к дате, то в Финляндии Юханнус празднуется в субботу между 20 и 26 июня. И, чтоб два раза не вставать, тогда же празднуют и день флага (но, ради справедливости скажем, что таких дней в году несколько).

В целом же „всё как у нас“ — финны, празднуя солнцестояние, всю ночь не спят, распугивают нечисть шумом и огнём и проводят традиционные ритуалы, которые должны привлечь в дом здоровье и благополучие и улучшить урожай.