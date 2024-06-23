Сауны, кумыс и нарисованные веснушки. Как празднуют летнее солнцестояние в других странах?
Сколько бы христианские миссионеры ни старались, а люди всё равно любят язычество и празднуют языческие праздники. Латвийское издание „Чайка“ рассказывает, как День летнего солнцестояния празднуют в других странах.
Купалле в Беларуси
Масштабы празднования у белорусов не такие, как у латвийцев, а вот форма очень похожа – тоже костры, венки и купания. А ещё белорусы вместе с белорусками ищут ночью папараць-кветку, что в переводе на русский значит цветок папоротника. А в переводе на честный – хорошее оправдание для ночного уединения в лесу.
Впрочем, хоть в современной культуре Купалле выглядит вполне невинно, по сути большинство ритуалов связаны не только с поклонением природе, но также с эротикой и сексом.
Голые купания на рассвете, ночные блукания в лесу, прыжки через горящий костёр – всё это так или иначе связано с сексуальной энергией, которую наши предки считали одним из проявлений космической энергии, создавшей и поддерживающей весь мир.
Некоторые считают, что эротическая часть Купалля связана исключительно с плодородием, но фольклор показывает, что речь всегда шла и об удовольствии:
„Зачем бабе решето,
Зачем бабе сито:
Дед бабу потоптал –
Будет баба сытой“
(перевод – Наста Захаревич)
А ещё считается, что в самую короткую ночь из водоёмов исчезает вся нечисть, вода становится целебной, и поэтому в ней и надо купаться. Юные девушки столетиями умывались росой после купальской ночи, чтобы сохранить молодость, а парни верили, что роса поможет им поддержать свою мужественность.
Юханнус в Финляндии
Финны к привычным нам кострам и цветам добавляют баню, топленую по-чёрному. И если в Латвии Лиго привязан к дате, то в Финляндии Юханнус празднуется в субботу между 20 и 26 июня. И, чтоб два раза не вставать, тогда же празднуют и день флага (но, ради справедливости скажем, что таких дней в году несколько).
В целом же „всё как у нас“ — финны, празднуя солнцестояние, всю ночь не спят, распугивают нечисть шумом и огнём и проводят традиционные ритуалы, которые должны привлечь в дом здоровье и благополучие и улучшить урожай.
На рассвете люди купаются, умываются росой, а ещё в эту ночь по традиции спускают на воду суда. Через костры ночью прыгают, чтобы очиститься от порчи и злых чар. Те, кто совмещает язычество и христианство, таким образом избавляется ещё и от грехов.
Конечно, далеко не все празднующие всерьёз воспринимают ритуалы и верят в то, что те помогут им в жизни. Но это уже детали, которые не так важны.
А вот что финнам важно, так это хорошо поесть. На Юханнус варят картошку в мундире и смазывают её сливочным маслом с зеленью, подают рыбу в разном виде, сезонные овощи, сыры и даже выпечку.
Ысыах в Якутии
Это главный праздник якутов, и в последние годы он собирает толпы в сотни тысяч человек. Этимологически само название праздника отсылает к глаголу „ыс“, что значит „кропить“, „окроплять“. Ысыах же переводят как „изобилие“.
Огромную роль в культуре якутов играет лошадь, и центральным символом Ысыаха является коновязь, на которой местные мастера вырезают разные узоры, а столб, к которому её привязывают, украшают разноцветными лентами.
Во время праздника чествуют покровителя лошадей – Джесегея, обязательно устраивают скачки, соревнования между наездниками и смотр-конкурс традиционной конской сбруи.
На Ысыах якуты пьют много кумыса – лошадиного молока. Празднование часто начинают с того, что окропляют землю и огонь (костёр) кумысом, прося таким образом изобилия и благополучия у богов.
Ночью происходит кульминация праздника – тысячи людей берутся за руки и медленно двигаются по часовой стрелке вокруг столба-коновязи.
Танец-хоровод называется Осуохай, и это часть ритуала поклонения Солнцу. В 2012 году в нём участвовало более 15 тысяч человек, и это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.
Феста юнина в Бразилии
Июньский фестиваль, приуроченный дню рождения Иоанна Крестителя – это адаптация летнего солнцестояния, которое празднуется в Северном полушарии. В Бразилии в это время зима, и в части регионов как раз заканчивается сезон дождей. Во время праздника люди благодарят Святого Петра за осадки, которые помогают урожаю.
Этот праздник в Бразилию привезли португальцы во время колониального периода (1500 – 1822), но празднуется он до сих пор. Важной частью празднования стали танцы, и в частности кадриль. И хоть Феста юнина берёт начало в празднике летнего солнцестояния, на неё сильно влияет бразильское сельское сообщество.
Во время фестиваля зажигают большой костёр, который называют Фогейра. Эта традиция имеет в Бразилии христианское объяснение – так люди вспоминают историю о зажжённом огне, который должен был предупредить Марию о рождении Иоанна Крестителя. Чтобы получить её помощь после родов, Елизавете, матери Иоанна, пришлось зажечь огонь на холме.
Этот фестиваль в Бразилии в основном проводят сельские фермеры. Мужчины одеваются как мальчики и обязательно надевают большие соломенные шляпы, а женщины носят платья в красну. клетку, заплетают косички и рисуют веснушки.
Костры святого Иоанна Крестителя в Испании
Солнцестояние в Испании также празднуют в основном в привязке к христианству. Во многих регионах его празднуют вечером 23 июня, в канун дня рождения святого Иоанна Крестителя.
Местные жители обычно устраивают празднования на пляжах, где жгут костры и запускают фейерверки. На Средиземноморском побережье также готовят специальные лепёшки.
А вот на севере страны можно чаще увидеть привязку праздника к языческим традициям. И базируется всё на трёх идеях: важность лечебных растений, защитные способности огня и очищающие возможности воды.
Традиционно женщины собирают лечебные травы в канун праздника. В одних местах их потом собирают в букеты и вешают на двери, а в других – погружают в воду и оставляют на всю ночь на улице. Следующим утром этой водой умываются. В идеале, вода в одной ёмкости должна быть собрана из семи разных природных источников.
Костры зажигают около полуночи, а сверху на них иногда ставят манекен, символизирующий ведьму или дьявола. Вокруг огня собираются местные жители и едят традиционные блюда – сардины, кукурузный хлеб и сваренный в кожуре картофель. Прыгают через костёр нечётное количество раз и под крики „Ведьма, прочь!“
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.