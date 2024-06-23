ФОТО | Праздник продолжается! У озера Пюхаярве гуляют второй день

Продолжается второй день фестиваля у озера Пюхаярве, и зрители продолжают гулять на всю катушку! Сегодня на двух сцене выступают самые известные артисты из Эстонии и из-за рубежа. Смотрите, какой праздник устроили на берегу прекрасного озера!