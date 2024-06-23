23.06.2024, 21:41
ФОТО | Праздник продолжается! У озера Пюхаярве гуляют второй день
Продолжается второй день фестиваля у озера Пюхаярве, и зрители продолжают гулять на всю катушку! Сегодня на двух сцене выступают самые известные артисты из Эстонии и из-за рубежа. Смотрите, какой праздник устроили на берегу прекрасного озера!
Как и вчера, на озере Пюхаярве гостей ждет грандиозная музыкальная вечеринка как на главной сцене, так и на берегу: Gameboy Tetris Band, Shanon, Terminaator, Luude, Nervo и 5MIINUST.
Музыканты на пляжной сцене выступят не менее крутые: зажигать толпу будут Arop, Marcara, villemdrillem, 1991, Siimi, Issey Cross и Jozels.