ФОТО | Романтика летних вечеров! Президентская чета Карисов устроила в Кадриорге торжественный ужин в честь короля Испании(9)
В воскресенье в Эстонию с официальным визитом прибыл король Испании Филипп VI. Король встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром. Вечером же он принял участие в торжественном ужине в Кадриорге.
Президент Алар Карис встретился с королем Филиппом в Кадриорге, откуда они отправились в Таллиннский порт для посещения многоцелевого десантного корабля ВМС Испании „Хуан Карлос I“. Цель визита - демонстрация тесных отношений между Эстонией и Испанией и углубление сотрудничества в области безопасности и обороны.
Вечером же состоялся официальный ужин, который Алар и Сирье Карис устроили в честь короля Испании. Главы государств и их гости вначале встретились в Кадриоргском дворце, а затем отправились в Розовый сад, где при свете фонариков и в окружении букетов цветов прошел праздничный ужин.
Из Эстонии король Испании отправится в Литву и Латвию.