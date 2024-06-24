ФОТО | Романтика летних вечеров! Президентская чета Карисов устроила в Кадриорге торжественный ужин в честь короля Испании

Президент Алар Карис встретился с королем Филиппом в Кадриорге, откуда они отправились в Таллиннский порт для посещения многоцелевого десантного корабля ВМС Испании „Хуан Карлос I“. Цель визита - демонстрация тесных отношений между Эстонией и Испанией и углубление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Вечером же состоялся официальный ужин, который Алар и Сирье Карис устроили в честь короля Испании. Главы государств и их гости вначале встретились в Кадриоргском дворце, а затем отправились в Розовый сад, где при свете фонариков и в окружении букетов цветов прошел праздничный ужин.