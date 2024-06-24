Эстонский бизнесмен Стен-Эрик Янтсон и экс-"Мисс Эстония" Элина Коваленко вновь стали родителями

Элина опубликовала фотографию в свое аккаунте в Instagram, дав понять, что их дочь родилась на свет. На фото видно спящего единорога и несколько цифр, вязанных с рождением ребенка: время рождения 02:03, вес 3750 г и рост 51 см. Также добавлены инициалы М.Я. и белое сердечко.

В сентябре 2022 года появился на свет первый ребенок пары - мальчик. Пара обручилась в декабре прошлого года в Нью-Йорке.

Элина получила титул „Миссис Эстония“ в 2019 году – это мероприятие организовала мать Стена-Эрика Тийна Янтсон, известная модель своего времени и нынешний руководитель танцевально-модельной студии Sistina. Однако позже, по словам Тийны Янтсон, возникли обстоятельства, не соответствующие этическим нормам конкурсов красоты. Затем Тийна отобрала титул у Элины, что определенно не послужило хорошим началом для отношений между свекровью и невесткой.