25.06.2024, 10:20
Все на Dvizh! Фанаты Макса Коржа перед концертом в Таллинне собираются устроить мощный рейв(4)
ФОТО: Erakogu
28 июня в 22:00, за один день до масштабного концерта Макса Коржа, в Helitehas пройдет сбор фанатов, где любители творчества певца смогут не только познакомиться, но и повеселиться на славу перед концертом.
Провести пятничный вечер в компании таких же фанатов приглашаются все почитатели Макса Коржа.
Организаторы вечеринки предлагают спеть все хиты Макса, устроить настоящий рейв и просто провести незабываемую ночь. Для самых быстрых цена 7€, VIP билет 20-25€, лимитированная партия билетов для фанатов по 5 евро и обычный билет за 10€.