25.06.2024, 12:17
РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ | Масштабный концерт Макса Коржа пройдет уже в эту субботу!(7)
ФОТО: | Shutterstock
Масштабное музыкальное событие, которое запомнится на долгое время! 29 июня на стадионе A. Le Coq Arena с большим концертом выступит белорусский певец Макс Корж. Bublik решил порадовать своих читателей и разыграть две пары билетов на это мероприятие.
Концерты Макса – это редкое явление. В прошлом году Макс дал всего 1 концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста со своими поклонниками, как с местными жителями, так и с гостями со всего мира.
На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни.
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